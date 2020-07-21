Україна запускає проєкт з підтримки та захисту журналістів на окупованих територіях

МЗС України та низка громадських організацій розпочинають масштабний проєкт з підтримки громадських та професійних журналістів, які зазнають утисків та тортур на окупованих частинах Донбасу та АР Крим.

Про це під час дискусії на тему «НЕсвобода слова на тимчасово окупованих територіях України» заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми, як Міністерство закордонних справ, оголошуємо про запуск довгострокової кампанії по захисту тих, хто сьогодні виконує ці функції (журналіста — ред.). Я хочу оголосити одинадцять прізвищ людей, які сьогодні за ґратами за свій активізм”, - заявила Джапарова, додавши, що йдеться про висвітлення подій у Криму під час затримання російськими силовиками кримських татар.

Пресконференція "НЕсвобода слова на тимчасово окупованих територіях України" / Фото: Євген Котенко

Вона підкреслила, що на окупованих територіях справжня професійна журналістика наразі відсутня, тож з'явилось нове явище — громадський журналіст, - коли функції представників ЗМІ виконують звичайні люди з активною громадянською позицією.

Заступниця міністра назвала прізвища одинадцяти ув'язнених у Криму громадян, які в переважній більшості є громадськими журналістами та стрімерами “Кримської солідарності”, серед них: Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхалієв, Наріман Мемелемінов, Ернес Аметов та Амет Сулейманов.

Джапарова також зазначила, що в планах - запустити інститут менторства, коли відомі авторитетні люди будуть фактично опікуватись кожним в'язнем та відстоювати їхнє право на свободу слова на всіх міжнародних майданчиках.

“Ми плануємо запустити інститут менторства провідних людей, які мають авторитет в міжнародних колах, аби за кожним ув'язненим активістом був ментор. Цей проєкт запускатиметься з вересня”, - повідомила заступниця міністра.

Вона також наголосила, що таке явище, як громадянська журналістика, є новим і незнаним у світі, однак він працює задля збереження прав та свобод українців, які зараз проживають на тимчасово окупованих частинах України.

Для МЗС питання свободи слова є одним з ключових і пріоритетних, зазначила Джапарова. Вона нагадала, що в листопаді 2014 року запрацювала відповідна платформа із захисту журналістів спільно з Радою Європи. “На сьогодні ця платформа містить всі кейси порушення прав журналістів, на які має держава реагувати. Україна має зобов'язання відповідно до рішення Комітету ради міністрів Ради Європи і на сьогодні зафіксовано 62 кейси”, - повідомила заступниця міністра.

Розповідаючи про важливість запуску кампанії, Джапарова відзначила, що це необхідно для того, аби продемонструвати світу гібридні методи Російської Федерації у боротьбі зі свободою слова. І лише публічність та розголос історій ув'язнених громадських журналістів вбережуть їх від тортур та допоможуть відстоювати їх права у судах.