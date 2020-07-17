Джапарова і представник ЄС обговорили підготовку до саміту Україна-ЄС та ситуацію в Криму

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова 17 липня провела зустріч з представником ЄС в Україні, послом Матті Маасікасом.

Про це інформує пресслужба МЗС.

"Представника ЄС було детально поінформовано про безпекову та гуманітарну ситуацію в окупованому Росією Криму. Еміне Джапарова подякувала ЄС за чітку позицію з невизнання незаконного проведення на території Криму референдуму щодо змін до російської конституції та закликала до запровадження санкцій проти його організаторів", - йдеться у повідомленні.

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Під час бесіди співрозмовники також обговорили підготовку до саміту Україна-ЄС, який запланований на жовтень 2020 року у Брюсселі.

"Джапарова відзначила налаштованість української сторони на досягнення видимих результатів саміту, які мають підтвердити високу динаміку відносин України та ЄС. Передусім було наголошено на важливості якнайшвидшого підписання Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, що стане вагомим кроком у рамках секторальної інтеграції та забезпечить поглиблення міжлюдських контактів", - уточнюється у повідомленні.

Також перша заступниця міністра висловила сподівання на відновлення поїздок громадян України до ЄС. У зв’язку з цим посол ЄС підкреслив недискримінаційний характер рішень ЄС щодо третіх країн, що базуються на чітких показниках поширення COVID-19, які мають дорівнювати або бути нижчими за ті, що спостерігаються в ЄС.

Серед інших пріоритетів Джапарова відзначила оновлення параметрів поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі з метою забезпечення їхньої відповідності актуальним торговельним потребам, початок переговорів щодо "промислового безвізу", поглиблення секторальної інтеграції, зокрема у цифровій сфері та у рамках «зеленого» порядку денного.

Фото: МЗС