Джапарова обіцяє переформатувати комісію у справах ЮНЕСКО
Про це вона повідомила у Facebook за результатами зустрічі з керівниками секторів комісії.
"Серед багатьох питань порядку денного всі учасники зійшлись на необхідності переформатування діяльності Комісії, її складу та структури. Ключова задача - більша оперативність та результативність, яка за нинішньої динаміки міжнародно-політичних та національних процесів не може бути забезпечена існуючим форматом”, - зазначила Джапарова.
“Один із моїх пріоритетів діяльності в Міністерстві закордонних справ України - робота по напряму ЮНЕСКО. Планую один з перших візитів здійснити до штаб-квартири організації в Парижі”, - поінформувала заступник міністра.
Також Джапарова запевнила, що Україна розпочне більш активну "передвиборчу" кампанію до складу одного з керівних органів ЮНЕСКО - Виконавчої ради на період 2021-2025 рр. Вибори відбудуться під час 41 сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО в листопаді 2021 року.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 14 липня призначив першого заступника міністра закордонних справ Еміне Джапарову головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, увільнивши від виконання цих обов'язків Сергія Кислицю.
Головне фото: mfa.gov.ua