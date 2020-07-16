Джапарова обіцяє переформатувати комісію у справах ЮНЕСКО

Перший заступник міністра закордонних справ, голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Еміне Джапарова планує переформатувати діяльність і склад комісії та здійснити один з перших візитів до штаб-квартири організації в Парижі.

Про це вона повідомила у Facebook за результатами зустрічі з керівниками секторів комісії.

"Серед багатьох питань порядку денного всі учасники зійшлись на необхідності переформатування діяльності Комісії, її складу та структури. Ключова задача - більша оперативність та результативність, яка за нинішньої динаміки міжнародно-політичних та національних процесів не може бути забезпечена існуючим форматом”, - зазначила Джапарова.

Фото: Emine Dzheppar, Facebook Вона розповіла, що наразі вивчаються кращі світові практики діяльності національних комісій, які, за її словами, дуже різні.

“Один із моїх пріоритетів діяльності в Міністерстві закордонних справ України - робота по напряму ЮНЕСКО. Планую один з перших візитів здійснити до штаб-квартири організації в Парижі”, - поінформувала заступник міністра.

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Також Джапарова запевнила, що Україна розпочне більш активну "передвиборчу" кампанію до складу одного з керівних органів ЮНЕСКО - Виконавчої ради на період 2021-2025 рр. Вибори відбудуться під час 41 сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО в листопаді 2021 року.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 14 липня призначив першого заступника міністра закордонних справ Еміне Джапарову головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, увільнивши від виконання цих обов'язків Сергія Кислицю.

Головне фото: mfa.gov.ua