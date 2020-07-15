Кримськотатарський орнамент включили до попереднього списку ЮНЕСКО

Кримськотатарський орнамент включили до попереднього списку ЮНЕСКО

Укрінформ
Кримськотатарський орнамент, як елемент нематеріальної культурної спадщини (НКС) України, внесений до попереднього списку ЮНЕСКО для можливого включення його до репрезентативного переліку нематеріальної культурної спадщини людства.

Про це в Facebook повідомляє громадська організація "Алєм".

"Важливі і обнадійливі новини для всіх, хто вивчає, практикує чи просто цікавиться традиційним кримськотатарським орнаментом Орьнек. Нарешті елемент НКС "Орьнек - кримськотатарський орнамент і знання про нього" було номіновано від України для можливого включення до репрезентативного переліку нематеріальної культурної спадщини людства", - пише "Алєм".

Як повідомляє громадська організація, інформація про це вже опублікована на сайті ЮНЕСКО. Засідання з цього приводу має відбутись у 2021 році.

Кримськотатарські активісти нагадали, що розробка номінаційного досьє "Орьнек – кримськотатарський орнамент" було довгостроковою ініціативою їх громадської організації.

У процесі подачі елемента культурної спадщини кримських татар до переліку НКС брали участь безпосередні носії цього елемента і майстри прикладного мистецтва, такі як Мамут Чурлу, а також Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Ми вдячні за підтримку нашим партнерам, з допомогою яких ці проєкти відбулись: Український культурний фонд (УКФ) (проєкт «Орьнек», 2018 р.); SDC - Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Embassy of Switzerland in Ukraine / Посольство Швейцарії в Україні (проєкт Implementation of the Ornek - Crimean Tatar ornament and knowledge about it ICH element safeguarding plan, 2019 р.). Будемо й далі слідкувати за перебігом справ, вболівати за Орьнек та тримати вас в курсі подій", - повідомили в громадській організації.

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У 2017 році в МАН України з ініціативи ГО "Алєм" (переклад з кримськотатарської - світ, всесвіт) була відкрита секція "Кримськотатарська гуманітаристика", яка об'єднує підлітків і молодь України, незалежно від національності, з метою знайомства і поглиблення знань і навичок у сфері кримськотатарської мови, культури, історії і мистецтва. Активними учасниками секції є і представники молоді з Криму.

Фото: Facebook громадської організації "Алєм"

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