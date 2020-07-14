Джапарова очолила нацкомісію у справах ЮНЕСКО

Джапарова очолила нацкомісію у справах ЮНЕСКО

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарову головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, увільнивши від виконання цих обов'язків Сергія Кислицю.

Про це йдеться в указі глави держави №272/2020.

"Призначити Джапарову Еміне Айяровну - першого заступника міністра закордонних справ України - головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, увільнивши від виконання цих обов'язків С.Кислицю", - зазначається в документі.

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Еміне Джапарова у 2016-2019 рр. була першим заступником міністра інформаційної політики. 10 червня 2020 року призначена на посаду першого заступника міністра закордонних справ. Володіє англійською, кримськотатарською, турецькою та іспанською мовами.

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