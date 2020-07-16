Джапарова розповіла, як дипломати просуватимуть позитивний імідж України

Український інститут є прекрасним інструментом формування позитивного іміджу України мовою культури та протидії російським наративам, насаджуваним методами гібридної війни.

Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова у ході презентації стратегії Українського інституту на 2020-2024 роки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У засадничих документах Міністерства закордонних справ як одне з головних завдань закріплюється формування позитивного іміджу Україні у світі… Світова кон’юнктура – політична, економічна, соціальна – настільки швидко змінюється, що нам потрібно мати сучасні креативні інструменти, які підлаштовуватимуться під ці дуже швидкоплинні зміни. Мені здається, що Український інститут – прекрасний інструмент якраз для того, як мовою культури, елементами soft power реалізовувати такі задачі», - сказала Джапарова.

Вона зауважила, що одним з ключових викликів сьогодні є гібридна війна, яку РФ веде проти України не тільки фізично на Донбасі, але й елементами soft power для формування власних наративів щодо України.

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На переконання Джапарової, запорукою успіху в протидії цим гібридним загрозам є синергія МЗС та Українського інституту.

«Ми вже намітили деякі конкретні заходи, які мають стати практичним виміром того документа, який сьогодні представлений», - зазначила перший заступник міністра.

Зі стратегією Українського інституту на 2020-2024 роки можна ознайомитися на його сайті .