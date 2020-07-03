Кримчани зможуть дізнатися про історію своїх родин завдяки проєкту "Крим — це Україна"

У межах заснованого на архівних матеріалах проєкту «Крим — це Україна» кримчани зможуть дізнатися історію своїх родин.

Про це 3 липня у Херсоні під час презентації проєкту «Крим — це Україна» розповів голова громадської організації «Євромайдан-Крим» Сергій Мокренюк.

«Ми будемо розвивати ще один напрямок … Ми будемо формувати можливість кримчанам відновити історію про свою родину», - зазначив Мокренюк.

За його словами, працюватиме за цим напрямком з проєктом відома експерт у галузі генеалогії Ольга Михайліченко.

За допомогою документів, що зберігаються в архівах на материковій Україні, мешканці окупованого Криму зможуть дізнатися про своїх пращурів, про те, як їх родини з’явилися у Криму.

За словами Мокренюка, проєкт «Крим — це Україна» розвивається: планують створити фотобанк, де викладатимуть фотографії Криму – старі з архіву, сучасні. «Також хочемо створити розділ «Книга пам’яті», щоб там був список прізвищ громадян України, які в різні часи загинули, захищаючи Крим, звільняючи Крим», - зазначив Мокренюк.

Як повідомляв Укрінформ, автори проєкту «Крим — це Україна», заснованого на архівних матеріалах, під час його презентації у Херсоні закликали долучитися до нього тих, хто має документи, що розповідають про зв’язок материкової частини України з Кримом, про український Крим.

Фото Ірини Староселець