Росія «педалює» питання води в Криму, щоб змінити інформаційний фокус - Мінреінтеграції

Російська Федерація педалює питання постачання води в окупований Крим не через турботу про населення півострова, а прагнучи перекласти на Україну свою відповідальність як країни-окупанта.

Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко на міжнародній конференції "Про проблемні питання водопостачання та використання водних ресурсів на території Криму в умовах російської окупації", передає кореспондент Укрінформу.

"Навіщо Російська Федерація педалює тему води? Тема води педалюється для того, щоб змінити інформаційний фокус і перенести відповідальність з країни-окупанта на країну-жертву, тобто на Україну», - сказав Яременко.

Таким чином, на його думку, Росія намагається виправдати свої протиправні дії.

На переконання заступника міністра, Росію не цікавить населення окупованого півострова, оскільки Крим їй потрібен як військова база.

"Територія Криму необхідна Росії як військова база, як величезний, я б назвав його, авіаносець в Чорноморському басейні. З точки зору військових, дуже зручне розташування Криму дозволяє використовувати різні компоненти збройних сил РФ для загрози іншим країнам в цьому регіоні. Саме тому ми бачимо активну мілітаризацію Кримського півострова", - вважає заступник міністра.

Як заявив Яременко, Україні необхідно дотримуватися тієї позиції, що постачання води у Крим можливе тільки після деокупації півострова.

"Я думаю, для нас очевидно те, що поставка води в Крим неможлива до моменту його повної деокупації. Я абсолютно впевнений, що ми повинні витримати цю позицію, попри тиск з боку РФ, який, я думаю, буде посилюватися. Я впевнений, що вода в Крим повернеться через Північно-Кримський канал відразу після деокупації Криму, над чим ми зараз працюємо", - резюмував Яременко.

Як повідомлялося, з 24 серпня кілька районів Криму і Сімферополь почали отримувати воду за графіками через посуху і обміління водойм. З 7 вересня у Криму розпочався третій, самий жорсткий етап обмежень подачі води споживачам.

Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання анексованого Криму буде відновлено тільки після деокупації півострова.

До 2014 року Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією постачання води на півострів було припинено.

Наразі запаси води у Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. Відповідно до заяв екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

Моніторингова місія ООН в Україні наполягає на тому, що після окупації Криму Росія несе основну відповідальність за доступ у Криму до води.