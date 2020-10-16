Питання води в окупований Крим слід розглядати як гуманітарну проблему — юрист

Питання постачання дніпровської води в окупований Крим має обговорюватися в Україні, і до цієї проблеми необхідно підходити, як до винятково гуманітарної проблеми, не пов'язаної з мілітаризацією Криму.

Про це в Укрінформі під час круглого столу "Гуманітарні виклики в окупованому Криму" сказав адвокат, кандидат юридичних наук Віталій Власюк, передає кореспондент Укрінформу.

"Дуже часто звучить розумна теза про те, що постачання води повинно залишатися виключно гуманітарною проблемою. Вона не повинна сприяти мілітаризації, не повинна забезпечувати водою військові об'єкти, можливо, і економічні об'єкти", - сказав Власюк.

За його словами, суспільство в Україні має подумати про те, що на окупованому півострові можуть початися "серйозні проблеми з водою".

"Чи повинна Україна думати про ситуацію з водопостачанням Криму? Сказати так чи ні - це дуже спрощено. У мене немає очевидної позиції з цього питання. Теза про те, що ми будемо поставляти воду тільки після звільнення Криму і повернення його в Україну, політично звучить цікаво, і я думаю, що більшість населення України це твердження підтримує. Але уявімо іншу крайність — що якщо дійсно там починаються серйозні проблеми з водою, які неможливо вирішити ні питанням будівництва водоводу, ні шляхом буріння свердловин", - сказав Власюк.

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Як зазначив адвокат, проблему води в Криму не можна поставити в один ряд з проблемою призову кримчан в російську армію і проблемами порушення прав людини окупаційною владою.

"Ми можемо твердо стояти на позиції, що населення Криму не повинно призиватися до лав збройних сил РФ. Це очевидне порушення міжнародного гуманітарного права. Також ми повинні стояти на позиції, що Росія не повинна займатися насильницькою паспортизацією населення Криму... Ми повинні звертати увагу на порушення прав людини в Криму, говорити про нацменшини, про політв'язнів", - зазначив Власюк.

Що стосується проблеми води в Криму, то, на думку юриста, до цього питання необхідно підійти "комплексно і серйозно".