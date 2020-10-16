Євросоюз закликає РФ допустити в окупований Крим механізми моніторингу прав людини

ЄС занепокоєний порушенням прав людини та основних свобод в окупованому Росією Криму та закликає забезпечити безперешкодний доступ на півострів для міжнародних та регіональних механізмів моніторингу дотримання прав людини.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми поділяємо нагальний заклик Генерального секретаря ООН дозволити безперешкодний доступ до Криму для міжнародних та регіональних механізмів моніторингу за дотриманням прав людини", - йдеться у заяві.

Також в ЄС засудили нову хвилю призову жителів Кримського півострова до ЗС РФ, що є "явним порушенням міжнародного права".

"Ми залишаємося глибоко занепокоєними жахливою ситуацією з правами людини та основними свободами в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі після його нелегальної анексії Росією, яку ми засуджуємо та не визнаємо", - заявили у ЄС, нагадавши те, що оприлюднена 8 жовтня доповідь Генерального секретаря ООН з цього питання також вказує на цю тривожну ситуацію.

"Упродовж останніх шести років жителі півострова стикаються із систематичними обмеженнями прав людини та основних свобод, включаючи свободу вираження поглядів, мирних зібрань, об'єднань та релігії чи переконань. Становище осіб, які належать до національних меншин, залишається нестабільним. Представники кримськотатарської громади стикаються із систематичними утисками у вигляді погроз, переслідувань та залякування, а також незаконних обшуків у їхніх будинках та насильницьких зникнень", - йдеться у заяві.

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У Європейському Союзі в черговий раз наголосили на своїй відданості політиці невизнання незаконної окупації АРК, у тому числі шляхом обмежувальних заходів.