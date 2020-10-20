Окупанти в Криму забирають воду у населення для своїх військових баз - депутат

Водні запаси Криму є достатніми для забезпечення потреб його населення, але російська окупаційна влада свідомо обмежує доступ кримчан до води та переспрямовує її для використання на власних військових базах.

При цьому Росія намагається звинуватити Україну в гуманітарній кризі на півострові, заявив 20 жовтня народний депутат Рустем Умєров під час віртуального круглого столу під егідою «Атлантичної ради», присвяченого спротиву кримських татар, утискам та репресіям з боку окупаційної адміністрації РФ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Росія обрала нову стратегію – звинувачувати Україну в усьому, особливо у кризі з водопостачанням. Але це вони окупували цю територію. На додаток, вони здатні прокладати трубопроводи, наприклад, для прокачування нафти, тож технічно вони спроможні підвести воду на окуповані території. Але вони не прокладають такі водопроводи, що само по собі є порушенням гуманітарного права. Натомість вони звинувачують Україну, що саме вона стала причиною гуманітарної кризи. Нині це одна з головних російських фейкових новин», - сказав Умєров.

Він зауважив, що нині близько 1 мільярда кубічних метрів води є доступними на території Криму. З них лише 2-3 мільйони кубічних метрів води використовуються в інтересах населення. Решта водних ресурсів спрямовується для забезпечення військових баз та для тих, кого окупанти завезли з Росії.

«В Криму нині достатньо води для забезпечення наших громадян, але її недостатньо для російських військових баз. Те, що ми бачимо зараз – це масове пересування громадян Росії до Криму. Тож, весь галас навколо водяної кризи – це фейкова історія, створена Російською Федерацією, щоб спробувати ослабити позиції України, зокрема, в очах міжнародних партнерів», - додав Рустем Умєров.

Як повідомляв Укрінформ, раніше член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв заявив, що потреба збройних сил країни-окупанта у водних ресурсах залишається однією з основних передумов для вторгнення Росії в Україну з Криму.

Проблеми з водою почалися у Криму після анексії півострова Росією у 2014 році, після припинення поставок води з України Північно-Кримським каналом.