Японія не визнає російських «виборів» в окупованому Криму - посол

Японія не визнає «виборів», які Росія провела в тимчасово окупованому Криму, так само як не визнає анексії півострова.

Про це заявив Посол Японії в Україні Такаші Кураі в інтерв’ю Укрінформу, відповідаючи на запитання про те, якою є позиція уряду Японії щодо проведення цьогоріч «виборів» Росією в окупованому Криму.

«Позиція уряду Японії про те, що анексія Криму Росією є незаконною й такою, яку ми абсолютно не можемо визнати, є чіткою. Це є нашою принциповою позицією щодо цього питання, і вона не зміниться. Відповідно, виходячи з цієї позиції, ми ніколи не визнаємо будь-яких дій, у тому числі «місцевих виборів», які Росія здійснює в Криму на основі того, нібито юрисдикція російської влади поширюється на цю територію», - зазначив Кураі.

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Посол наголосив, що Японія неухильно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та не визнає незаконної анексії Криму Росією – яка, власне, є окупацією.

У цьому контексті Кураі розповів про японський проєкт будівництва мосту в Миколаєві та створення об’їзної дороги для подолання заторів. «На превеликий жаль, зараз Крим окупований Росією і, як наслідок, дороги на Причорномор’ї стали стратегічно важливими. Ми хочемо зробити цей маршрут зручнішим», - пояснив він.

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Як повідомляв Укрінформ, Україна 14 вересня звернулася до генсека ООН та членів Радбезу, офіційно поінформувавши їх про незаконну організацію й проведення Росією «виборів» до нелегітимних органів, утворених окупаційною адміністрацією в українському Криму.

США, ЄС, Велика Британія, Канада та інші країни заявили, що не визнають так звані вибори, проведені в Криму 13 вересня.