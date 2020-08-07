Україна і Японія готуються до засідання Координаційної ради з економічної співпраці
Як передає Укрінформ, про це за результатами зустрічі дипломатів повідомила пресслужба МЗС.
«Україна зацікавлена у динамічному розвитку співробітництва з Японією, насамперед, в економічній та інвестиційній сферах. У цьому контексті обговорено підготовку до чергового засідання Координаційної ради з економічного співробітництва з Японією та комітету ділового співробітництва з Україною «Кейданрен»», - йдеться у повідомленні.
Сторони порушили питання посилення співробітництва у сфері ІT-технологій, зокрема кібербезпеки та електронного врядування.
Співрозмовники відзначили високий рівень двостороннього партнерства, довіри і взаємної поваги, якими характеризуються українсько-японські відносини.
Сенік поновив запрошення главі зовнішньополітичного відомства Японії Тошіміцу Мотегі відвідати Українську державу у зручний для нього час.
Він також подякував японській стороні за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України і окремо наголосив на важливості фінансової та економічної підтримки, яка надається японською стороною.
Як повідомлялося, з часу встановлення дипломатичних відносин Японія надала Україні допомогу у понад 3,2 млрд дол. США у формі пільгових кредитів, технічної та грантової допомоги. Зокрема, за рахунок пільгового кредиту японської сторони було проведено реконструкцію терміналу «D» міжнародного аеропорту «Бориспіль».
Фото: МЗС