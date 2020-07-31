Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба затвердив стратегію Українського інституту, яка визначає розвиток цієї інституції на наступні п’ять років.

Про це Кулеба повідомив на онлайн-брифінгу в п’ятницю, передає кореспондент Укрінформу.

“Вчора (30 липня - ред.) я затвердив стратегію Українського інституту. Український інститут — це орган при Міністерстві закордонних справ, який відповідає за просування української м’якої сили у світі — культура, туризм, усе, що підпадає під назву “публічна дипломатія”. Український інститут є нашою зброєю, нашим інструментом публічної дипломатії. Нарешті затверджена стратегія, яка визначає розвиток цієї важливої для зовнішньої політики інституції на наступні п’ять років”, - розповів очільник МЗС.

Кулеба зазначив, що фахівцями, наглядовою радою Українського інституту, експертами Міністерства закордонних справ була проведена фундаментальна робота для того, щоб відкалібрувати розуміння пріоритетів.

“І я вже сьогодні можу анонсувати, що всі країни поділені на пріоритетні та важливі. Різниця між пріоритетними та важливими полягає лише в обсязі тих ресурсів, які спрямовуватимуть на них. Ресурси не безмежні, ми знаходимося в певній реальності фінансовій і людській, тому ми маємо таким чином фокусувати свою увагу, щоб досягати конкретних результатів у важливих точках. Цей поділ жодним чином не ділить країни на менш актуальні, більш актуальні. Ми підходимо до цього виключно з точки зору того, яким чином ми використовуємо наявні в нас ресурси”, - зазначив Кулеба.

Як розповів міністр, у 2020 році Український інститут буде створювати свою присутність у таких пріоритетних країнах: Польща, Німеччина, Франція, Велика Британія, Сполучені Штати Америки і у таких важливих країнах: Угорщина, Нідерланди, Австрія, Литва, Італія. У 2021 році до важливих країн віднесені Бельгія, Ізраїль та Туреччина, у 2022 до пріоритетних додається Японія та Канада.

“Далі ми будемо рухатися в Китай і Грузію, після цього дійдемо також до Румунії. Це наш план на п’ять років, ми будемо відкривати все нові й нові країни для того, щоб м’яка сила України у світі ставала все сильнішою”, - зауважив Кулеба.

Український інститут — державна установа України, яка представляє українську культуру у світі та формує позитивний імідж України за кордоном. Інститут заснований Кабінетом міністрів України у 2017 році та належить до сфери управління МЗС України.