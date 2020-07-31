Кулеба затвердив стратегію Українського інституту

Кулеба затвердив стратегію Українського інституту

Укрінформ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба затвердив стратегію Українського інституту, яка визначає розвиток цієї інституції на наступні п’ять років.

Про це Кулеба повідомив на онлайн-брифінгу в п’ятницю, передає кореспондент Укрінформу.

“Вчора (30 липня - ред.) я затвердив стратегію Українського інституту. Український інститут — це орган при Міністерстві закордонних справ, який відповідає за просування української м’якої сили у світі — культура, туризм, усе, що підпадає під назву “публічна дипломатія”. Український інститут є нашою зброєю, нашим інструментом публічної дипломатії. Нарешті затверджена стратегія, яка визначає розвиток цієї важливої для зовнішньої політики інституції на наступні п’ять років”, - розповів очільник МЗС.

Кулеба зазначив, що фахівцями, наглядовою радою Українського інституту, експертами Міністерства закордонних справ була проведена фундаментальна робота для того, щоб відкалібрувати розуміння пріоритетів.

“І я вже сьогодні можу анонсувати, що всі країни поділені на пріоритетні та важливі. Різниця між пріоритетними та важливими полягає лише в обсязі тих ресурсів, які спрямовуватимуть на них. Ресурси не безмежні, ми знаходимося в певній реальності фінансовій і людській, тому ми маємо таким чином фокусувати свою увагу, щоб досягати конкретних результатів у важливих точках. Цей поділ жодним чином не ділить країни на менш актуальні, більш актуальні. Ми підходимо до цього виключно з точки зору того, яким чином ми використовуємо наявні в нас ресурси”, - зазначив Кулеба.

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Як розповів міністр, у 2020 році Український інститут буде створювати свою присутність у таких пріоритетних країнах: Польща, Німеччина, Франція, Велика Британія, Сполучені Штати Америки і у таких важливих країнах: Угорщина, Нідерланди, Австрія, Литва, Італія. У 2021 році до важливих країн віднесені Бельгія, Ізраїль та Туреччина, у 2022 до пріоритетних додається Японія та Канада.

“Далі ми будемо рухатися в Китай і Грузію, після цього дійдемо також до Румунії. Це наш план на п’ять років, ми будемо відкривати все нові й нові країни для того, щоб м’яка сила України у світі ставала все сильнішою”, - зауважив Кулеба.

Український інститут — державна установа України, яка представляє українську культуру у світі та формує позитивний імідж України за кордоном. Інститут заснований Кабінетом міністрів України у 2017 році та належить до сфери управління МЗС України.

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