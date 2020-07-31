Кулеба прокоментував лист Козака: Україна уважно спостерігає за подальшими діями РФ

Україна зацікавлена у збереженні нинішньої інфраструктури мирного врегулювання ситуації на Донбасі — норманського формату й мінського переговорного процесу, та уважно спостерігає за подальшими діями Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, коментуючи лист заступника глави адміністрації президента Росії Дмитра Козака щодо можливості припинення переговорів на рівні радників у нормандському форматі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Багато емоцій, багато кроків, спроб посилити свою позицію в переговорному процесі, ми уважно спостерігаємо за тим, що на практиці відбуватиметься після цього листа пана Козака з боку Російської Федерації. Україна налаштована абсолютно принципово на збереження нормандського формату, на продовження функціонування мінського процесу, у якому в ТКГ Україна і Росія як сторони конфлікту за посередництва ОБСЄ шукають рішення, які можуть сприяти мирному врегулюванню і вести до нього”, - зазначив Кулеба, коментуючи лист Козака щодо можливості припинення переговорів на рівні радників у нормандському форматі.

Міністр нагадав, що у 2014 році сформувалася інфраструктура мирного процесу, яка складається з нормандських самітів, “нормандського квартету” міністрів закордонних справ, “нормандського квартету” радників лідерів чотирьох країни і ТКГ, всередині якої є багато підгруп.

“Україна зацікавлена у збереженні цієї інфраструктури, яка показала, що вона здатна виконувати ефективну й конструктивну роль, якщо Російська Федерація налаштована на пошук рішень, а не створення нових проблем”, - підкреслив очільник українського МЗС.

Кулеба нагадав, що саме під час зустрічей у нормандському форматі досягаються політичні домовленості на найвищому рівні, які потім реалізуються в мінському переговорному процесі.

Водночас, за його словами, крім листа Козака, який вчора з’явився у ЗМІ, українська сторона не отримувала інших сигналів і не бачила якихось конкретних кроків з боку Російської Федерації.

Кулеба наголосив, що Україна не поспішає з висновками, а чекає на подальші кроки Росії у цьому напрямі.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак надіслав листи радникам лідерів країн нормандського формату, де нібито назвав перемовини щодо Донбасу на рівні радників беззмістовними і запропонував відмовитися від них. Козак вважає, що узгодження питань, чим займалися радники, повинні робити міністри закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, який представляє Україну на рівні радників у нормандському форматі, запевнив, що українська сторона зайняла проактивну та більш жорстку позицію у переговорному процесі щодо Донбасу, й назвав ініціативу Козака намаганням російської сторони посилити свої позиції та перехопити ініціативу.