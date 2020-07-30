Єрмак запевняє, що лист Козака не зупинить переговори “нормандських” радників

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив, що Україна зайняла більш жорстку позицію у переговорному процесі щодо Донбасу, й назвав ініціативу заступника глави адміністрації президента Росії Дмитра Козака щодо можливості припинення переговорів на рівні радників “нормандського формату” намаганням РФ посилити свої позиції та перехопити ініціативу.

Про це він зазначив у коментарі Укрінформу.

“Очевидно, що ні в кого вже немає жодного сумніву в тому, що переговорний процес щодо питання Донбасу непростий. Він складний, в’язкий, але сьогодні його якісно переформатовано. Ми зайняли проактивну та більш жорстку позицію”, - сказав Єрмак.

За його словами, переговорний процес має свої особливості і “особливо непростий сьогодні, коли Україна зайняла проактивну позицію”.

Єрмак переконаний, що потрібно чітко розуміти мотивацію всіх сторін, розуміти усі потенційні ризики будь-якої ініціативи, а також те, що обставини постійно змінюються.

“І лист пана Козака, на мій погляд, – це швидше про тонку дипломатичну гру, коли одна зі сторін перемовин хоче посилити свої позиції та перехопити ініціативу. Втім, зрозуміло, що говорити про припинення переговорів немає жодного сенсу. Робота, як і раніше, триває”, - сказав Єрмак.

Він нагадав, що сьогодні уже четвертий день тиші на Донбасі, і це – прямий результат роботи саме ТКГ в Мінську та Нормандського формату.

На його думку, такий результат якраз свідчить про неабияку ефективність переговорів, попри всі складнощі, які виникають у процесі.

“Ми перебуваємо в діалозі і прагнемо результату. Градус переговорів може підвищуватися або знижуватися, це нормально, це дипломатія. І це – переговорна психологія. Треба це розуміти та спокійно ставитися до подібних листів і їхніх інтерпретацій”, - підкреслив Єрмак.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак надіслав листи радникам лідерів країн “нормандського формату”, де нібито назвав перемовини щодо Донбасу на рівні радників беззмістовними і запропонував відмовитися від них. Козак натомість вважає, що узгодженням питань, чим займалися радники, повинні робити міністри закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини.

Як відомо, Україну на рівні радників у "нормандському форматі" представляє керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.