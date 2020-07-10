Єрмак: Ні про яке зняття санкцій з Росії сьогодні мова йти не може

Ні про яке зняття санкцій з Російської Федерації сьогодні мова йти не може.

Це сьогодні на зустрічі з журналістами заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, за словами Єрмака, цю позицію підтвердили представники Франції і ФРН під час зустрічі політичних радників лідерів держав – учасниць нормандського формату, яка відбулася 3 липня у Берліні.

“Ми наполегливо йдемо за нашим планом, за нашою стратегією... Але я вважаю, що найважливіше, що сьогодні відбувається і сталося, що ми всьому світу показали, що є чітка позиція, ні в кого немає жодних сумнівів, що вона відповідає Мінську, вона налаштована на світ, але в українських інтересах, з українською позицією. І тому я вважаю дуже важливим, що і з боку, наприклад, німецького представника, пана Гекера (радник федерального канцлера ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань і питань безпеки Ян Гекер — ред.), а потім і пана Бона (радник президента Франції Еммануель Бон — ред.) можна було почути, що сьогодні жодних умов навіть розглядати чи думати про зняття санкцій не може бути, тому що Україна демонструє чітку принципову позицію, що відповідає інтересам нашої держави, і налаштована на мирний процес", - сказав Єрмак.

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Він зазначив, що це була перша зустріч у нормандському форматі, "коли з російської сторони був присутній пан Козак" (заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак — ред.), і тривала вона понад 11 годин.

За словами Єрмака, "була непроста зустріч, на якій ми пройшли по всіх питаннях, про які сторони, лідери країн нормандського формату, домовилися в кінці минулого року в Парижі — що виконано, що не виконано". Він зазначив, що "більшість положень ще досить відкриті".

Як повідомив керівник ОП, всі учасники “підтвердили важливість проведення (нормандського — ред.) саміту в Берліні. Ніхто не заперечує, що цей саміт має відбутися якомога швидше. Тому я вважаю, що в найближчі місяці цей саміт повинен відбутися".

За словами Єрмака, "для цього, безумовно, має бути першочергова умова — виконання домовленостей, в першу чергу — з безпеки, тому ми дуже детально пройшли по всіх положень".

При цьому він зазначив, що не з усіх питань у сторін є узгоджена позиція: "Не можу сказати, що за всіма положеннями безумовно ми маємо узгоджену позицію", але, за його словами, були "найсильніші переговори", на яких "ми відчули таку потужну підтримку позиції України, і з боку Німеччини, і з боку Франції".

За його словами, партнери підтримують нові ініціативи України щодо перезавантаження представництва в Мінську - "щодо представництва з нашого боку представників територій, яких ви вже деяких змогли побачити...".

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3 липня 2020 року в Берліні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у складі української делегації, яку очолював віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков взяв участь у зустрічі з політичними радниками лідерів держав – учасників нормандського формату.

Зустріч у форматі переговорів відбулася за кілька днів до чергового засідання ТКГ у форматі відеоконференції.

Учасники зустрічі детально, по пунктах, обговорили процес виконання домовленостей, досягнутих лідерами держав нормандської четвірки за результатами саміту в Парижі в грудні 2019 року, і виділили ряд невідкладних завдань, які повинні бути реалізовані в рамках роботи під час найближчих засідань Тристоронньої контактної групи для прискорення переговорного процесу та створення передумов для проведення наступного саміту в нормандському форматі в Берліні.

Учасники зустрічі погодилися, що потрібно докласти максимум зусиль для повного виконання рішень Паризького саміту, зокрема, сторони зійшлися на думці про необхідність реальних заходів для забезпечення повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Своєю чергою російська сторона взяла паузу для підготовки відповіді на консолідовану позицію України, Франції та Німеччини, повідомляв ОП.

Фото: Офіс Президента