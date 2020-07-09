Єрмак обговорив з віцепрезидентом Світового банку кредит у $350 мільйонів на реформи

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив із віцепрезидентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б'єрде надання Україні 350 мільйонів доларів США кредиту, земельну реформу й реформу корпоративного управління.

Про це повідомляє пресслужба ОП за підсумками телефонної розмови посадовців.

“Сторони обговорили надання Україні 350 мільйонів доларів США в межах «Першої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення» (ППР). Цей кредит буде спрямований на підтримку реформ, які є критично важливими для економічного відновлення, та має допомогти Україні пом’якшити наслідки пандемії COVID-19”, - ідеться в повідомленні.

Крім того, Єрмак та Б'єрде обговорили прогрес земельної реформи в Україні, а також реформу корпоративного управління.

Окремо співрозмовники зупинилися на заходах, необхідних для забезпечення макроекономічної стабільності, поінформували в ОП.