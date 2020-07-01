ОП підготує законопроєкт про покарання за "злив" розмов чиновників – Єрмак

В Офісі Президента України підготують законопроєкт, який передбачатиме покарання за оприлюднення таємних розмов чиновників.

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив в інтерв’ю The Washington Post.

"Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України Володимира Зеленського, заявив, що в ОП підготують новий законопроєкт, який передбачатиме покарання за публікацію таємних розмов чиновників", - йдеться у повідомленні.

За словами керівника ОП, законопроєкт буде спрямований на те, аби припинити "шкідливу для країни практику", та є необхідним для "захисту державної безпеки".

"Це ненормально, коли хтось записує главу держави. І неважливо, чи цей незаконний вчинок скоїв громадянин України через якісь внутрішні мотиви, чи за цим стоять якісь іноземні спецслужби", - наголосив Єрмак.

Як повідомлялося, раніше народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив ексвіцепрезидента США Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка.

За словами Деркача, "плівки" він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.

Перша тема аудіозаписів, як зазначив депутат, стосується отримання "$1 млрд в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції". За його словами, розмови датовані 2015-2016 рр., в них, зокрема, йдеться про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, "який розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена".

Друга тема записів, за словами депутата, стосується розвалу парламентської коаліції та виборів у лютому 2016 року. Окрім того, додав Деркач, у розмовах ідеться про вплив Байдена через наглядові ради великих держпідприємств.