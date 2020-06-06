СБУ повідомила підозру "детективам", які прослуховували та стежили за українцями

Служба безпеки України повідомила підозру співзасновнику і працівнику детективної фірми, які прослуховували та стежили за громадянами.

Про це йдеться у повідомленні ГУ СБУ у м. Києві та Київській області

"Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування у справі столичної приватної охоронної компанії, представники якої проводили негласне прослуховування і відеоспостереження за громадянами", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, співзасновник фірми спільно зі своїм підлеглим за гроші збували інформацію з обмеженим доступом. Фігуранти, зокрема, реалізовували замовникам роздруківки телефонних з'єднань та дані із закритих баз.

Вартість кількаденного трафіку одного телефонного номера складала 8 тисяч гривень, інформація з бази даних – 10 тисяч гривень за 4 громадян, матеріали стеження за людиною – 50 тисяч гривень за добу.

Наразі співзасновнику компанії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя), ч. 2 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації), його підлеглому – за ч. 1 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя).

Досудове слідство завершено, планується скерування обвинувального акту до суду.

Оперативники СБУ викрили зловмисників у грудні минулого року.

Фото: СБУ