"Плівки Деркача": ДБР відкрило справу через прослуховування - ЗМІ

Держбюро розслідувань відкрило провадження у зв'язку з можливим прослуховуванням п'ятого Президента України Петра Порошенка, що могло завдати шкоди державним інтересам.

Про це повідомляє УП з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

«Державне бюро розслідувань відкрило справу через прослуховування розмови п’ятого Президента Петра Порошенка з ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом», - ідеться у повідомленні.

Видання також наводить копію витягу з ЄРДР, де зазначається, що незаконне використання технічних засобів отримання інформації могло заподіяти шкоду державним інтересам.

Як повідомлялося, народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка.

За словами Деркача, «плівки» він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.

Перша тема аудіозаписів, як зазначив депутат, стосується отримання «$1 млрд в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції». За його словами, розмови датовані 2015-2016 рр., в них, зокрема, йдеться про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, «який розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена».

Як заявив Деркач, отриманий $1 млрд був спрямований на отримання військових держзамовлень підприємствами, що мають відношення до Порошенка.

Друга тема записів, за словами депутата, стосується розвалу парламентської коаліції та виборів у лютому 2016 року. Окрім того, додав Деркач, у розмовах ідеться про вплив Байдена через наглядові ради великих держпідприємств.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня заявив, що генпрокурор Ірина Венедіктова зареєструвала кримінальне провадження состовно аудіоматеріалів, оприлюднених Деркачем.