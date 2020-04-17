У даркнеті продають дані більш як пів мільйона користувачів Zoom – ЗМІ

Хакери продають у даркнеті акаунти понад пів мільйона користувачів популярного додатку для відеоконференцій Zoom.

Про це повідомляє портал BleepingComputer.

«Понад 500 000 акаунтів Zoom продаються у даркнеті й на форумах хакерів, інколи за менш ніж пенні, а в деяких випадках взагалі безкоштовно», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, кіберексперти з компанії Cyble помітили, що з 1 квітня на хакерських форумах набирає популярності торгівля акаунтами Zoom.

Загалом вони змогли придбати 530 тисяч акаунтів за оптовою ціною 0,002 долара за обліковий запис. При цьому деякі акаунти взагалі роздають безкоштовно.

Зазначається, що сотні акаунтів пов’язані з американськими університетами.

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Як повідомляв Укрінформ, нещодавно один з акціонерів Zoom Video Communications Inc. Майкл Дріу подав позов проти компанії, в якому звинувачує її у приховуванні вразливостей програми для відеоконференцій.

Фахівці з кібербезпеки попереджають, що хакери можуть використовувати вразливості Zoom для прослуховування користувачів і отримання доступу до файлів. До того ж, слабка технологія шифрування породила таке явище, як "зумбомбінг", коли тролі зламують доступ до відеоконференцій, а їхні записи викладають на публічних серверах. Крім того, зʼясувалося, що Zoom надсилала дані через сервери в Китаї та використовувала місцевих розробників.

Виконавчий директор Zoom Ерік Юань вибачився за помилки компанії, визнавши, що вони не виправдали очікувань щодо конфіденційності та безпеки.