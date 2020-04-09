Google заборонила своїм співробітникам користуватися Zoom

Компанія Google заборонила своїм співробітникам використовувати на робочих комп'ютерах популярний додаток для відеоконференцій Zoom.

Про це повідомляє BuzzFeed.

"Ми давно дотримуємося політики не дозволяти співробітникам використовувати не затверджені додатки для роботи, які не є частиною нашої корпоративної мережі. Нещодавно наша команда безпеки поінформувала співробітників, які використовують Zoom Desktop Client, що він більше не буде працювати на корпоративних комп’ютерах, оскільки не відповідає нашим стандартам безпеки для додатків", – заявив прессекретар Google Жозе Кастанеда.

За його словами, співробітники, які використовували Zoom, щоб залишатися на зв’язку з сім’єю і друзями, можуть продовжувати робити це через веб-браузер або мобільний телефон.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно один з акціонерів Zoom Video Communications Inc. Майкл Дріу подав позов проти компанії, в якому звинувачує її у приховуванні вразливостей програми для відеоконференцій.

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Фахівці з кібербезпеки попереджають, що хакери можуть використовувати вразливості Zoom для прослуховування користувачів і отримання доступу до файлів. До того ж, слабка технологія шифрування породила таке явище, як "зумбомбінг", коли тролі зламують доступ до відеоконференцій, а їхні записи викладають на публічних серверах. Крім того, зʼясувалося, що Zoom надсилала дані через сервери в Китаї та використовувала місцевих розробників.

Виконавчий директор Zoom Ерік Юань вибачився за помилки компанії, визнавши, що вони не виправдали очікувань щодо конфіденційності та безпеки.

Минулого тижня у компанії SpaceX Ілона Маска заборонили користуватися додатком Zoom. Використання додатку також офіційно заборонила влада Тайваню.