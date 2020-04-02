SpaceX заборонила працівникам проводити відеоконференції в Zoom

У компанії SpaceX Ілона Маска заборонили користуватися популярним під час пандемії COVID-19 додатком Zoom, через який можна проводити відеоконференції.

Про по це йдеться в електронному листі, який компанія розіслала своїм співробітникам, повідомляє Independent.

«Ми розуміємо, що багато хто з нас користується цим інструментом (Zoom - ред.) для конференцій або зустрічей. Проте, будь ласка, використовуйте електронну пошту, смс-повідомлення або телефон як альтернативний інструмент комунікації», - йдеться у листі від 28 березня.

У SpaceX викликають серйозні занепокоєння щодо забезпечення приватності й безпеки у китайському додатку.

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Зазначається, що у зв’язку з пандемією коронавірусу у світі, Zoom стрімко набрав популярності, адже він допомагає співробітникам, які працюють з дому, проводити відеоконференції на відстані.

Водночас у самій компанії Ілона Маска щоденно працюють з надсекретними технологіями і не хочуть, щоб ці матеріалі потрапили у будь-які руки.