Стаховський попросив Ілона Маска допомогти Україні в боротьбі з коронавірусом

Український тенісист Сергій Стаховський звернувся до глави компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска з проханням надати Україні допомогу в боротьбі з коронавірусом.

Своє прохання Сергій Стаховський опублікував у Twitter.

"Шановний пане Маск, ситуація в Україні стане катастрофічною за дуже короткий проміжок часу. Хочу попросити вас розглянути будь-яку медичну підтримку для моєї країни… Уляна Супрун знає, як цим розпорядитися. Дуже дякую за ваші вчинки", - написав Стаховський.

Як повідомлялося, вчора колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун попросила главу компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска відправити в Україну апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Раніше Ілон Маск повідомив, що має додаткові схвалені FDA (Управлінням США із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів - ред.) апарати для вентиляції, які доставлять до лікарень по всьому світу в регіонах доставки Tesla. Нажаль, Україна наразі не входить в ці регіони.

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За даними Worldоmeter, у світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 436 випадків COVID-19, з них 47 251 летальний, 194 585 людей одужали. В Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 людей одужало.

Фото: btu.org.ua