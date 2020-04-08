Акціонер Zoom пішов до суду через скандали про витік даних

Один з акціонерів Zoom Video Communications Inc. Майкл Дріу подав позов проти компанії, в якому звинувачує її у приховуванні вразливостей програми для відеоконференцій.

Про це повідомляє Bloomberg.

«У скарзі, поданій у вівторок до федерального суду Сан-Франциско, компанію та її найвищих посадових осіб звинувачують у приховуванні правди про недоліки у шифруванні програмного забезпечення програми, включаючи передбачувану вразливість перед хакерами, а також у несанкціонованому розголошенні особистої інформації третім особам, включаючи Facebook Inc», - йдеться у повідомленні.

Інвестор Дріу стверджує, що серія публічних розкриттів про недоліки програми, починаючи з минулого року, нашкодила вартості акцій Zoom.

Фахівці з кібербезпеки попереджають, що хакери можуть використовувати вразливості Zoom для прослуховування користувачів і отримання доступу до файлів.

До того ж, слабка технологія шифрування породила таке явище, як «зумбомбінг», коли тролі зламують доступ до відеоконференцій, а їхні записи викладають на публічних інтернет-серверах.

Крім того, зʼясувалося, що Zoom надсилала дані через сервери в Китаї та використовувала місцевих розробників.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня у компанії SpaceX Ілона Маска заборонили користуватися популярним під час пандемії COVID-19 додатком Zoom, через який можна проводити відеоконференції.

Крім того, влада Тайваню офіційно заборонила використання Zoom, ставши одним із перших урядів, що зробили це.

Виконавчий директор Zoom Ерік Юань вибачився за помилки компанії, визнавши, що вони не виправдали очікувань щодо конфіденційності та безпеки.