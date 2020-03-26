Акції сервісу відеозв’язку Zoom зросли удвічі
Коронавірус
Укрінформ
Акції американської компанії віддаленого обслуговування конференцій Zoom Video Communications виросли майже вдвічі на тлі масової соціальної ізоляції людей у світі через пандемію коронавірусу Covid-19.
Про це повідомляється на сайті американського позабіржового ринку Nasdaq.
«Акції компанії з відеоконференцій Zoom зросли на 22%, оскільки інвестори шукають акції, які можуть принести вигоду від збільшення кількості людей, що працюють вдома. Зараз продаж акцій зріс більш ніж удвічі у порівнянні з кінцем січня», - йдеться у повідомленні.
На 13:00 23 березня вартість однієї акції Zoom складала $164,41.
Як відомо, Zoom – онлайн-платформа для відеоконференцій, націлена на організації, підприємства та освітні навчальні заклади.