Акції сервісу відеозв’язку Zoom зросли удвічі

Акції американської компанії віддаленого обслуговування конференцій Zoom Video Communications виросли майже вдвічі на тлі масової соціальної ізоляції людей у світі через пандемію коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляється на сайті американського позабіржового ринку Nasdaq .

«Акції компанії з відеоконференцій Zoom зросли на 22%, оскільки інвестори шукають акції, які можуть принести вигоду від збільшення кількості людей, що працюють вдома. Зараз продаж акцій зріс більш ніж удвічі у порівнянні з кінцем січня», - йдеться у повідомленні.

На 13:00 23 березня вартість однієї акції Zoom складала $164,41.

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Як відомо, Zoom – онлайн-платформа для відеоконференцій, націлена на організації, підприємства та освітні навчальні заклади.