Акції сервісу відеозв’язку Zoom зросли удвічі

Акції сервісу відеозв’язку Zoom зросли удвічі

Коронавірус
Укрінформ
Акції американської компанії віддаленого обслуговування конференцій Zoom Video Communications виросли майже вдвічі на тлі масової соціальної ізоляції людей у світі через пандемію коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляється на сайті американського позабіржового ринку Nasdaq.

«Акції компанії з відеоконференцій Zoom зросли на 22%, оскільки інвестори шукають акції, які можуть принести вигоду від збільшення кількості людей, що працюють вдома. Зараз продаж акцій зріс більш ніж удвічі у порівнянні з кінцем січня», - йдеться у повідомленні.

На 13:00 23 березня вартість однієї акції Zoom складала $164,41.

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Як відомо, Zoom – онлайн-платформа для відеоконференцій, націлена на організації, підприємства та освітні навчальні заклади.

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