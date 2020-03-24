Instagram запускає оновлення для спільного перегляду постів

У зв'язку з масовою ізоляцією людей у світі через пандемію коронавірусу соціальна мережа Instagram запустила нову функцію "спільного перегляду", яка допоможе користувачам бути ближчими одне до одного.

Про це повідомляє Independent.

"Нове оновлення є частиною ряду змін платформи, які мають на меті заохотити людей залишатися вдома, боротися з дезінформацією та використовувати платформу максимально здоровими", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, інструмент спільного перегляду дозволяє користувачам переглядати повідомлення разом з друзями. Це дозволяє їм зібратися в голосовому чаті, а потім разом дивитися фотографії чи відео та обговорювати будь-яке зображення, що з’являється на екрані.

Ця функція інтегрована всередині функції відеочату, який можна відкрити в особистих повідомленнях (Direct messages).

"Ця функція була додана в Instagram з надією дозволити людям відчувати себе більш згуртованими й пов'язаними, поки вони знаходяться вдома, практикуючи соціальне дистанціювання", - йдеться у повідомленні.

Instagram оголосив низку інших оновлень. Вони також включають рішення збільшити кількість освітніх ресурсів в пошуку в Instagram, нові стікери для заохочення точної інформації і пожертвувань, а також поширення сторіс, згрупованих під наклейкою "Залишайся вдома".