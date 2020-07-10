Єрмак анонсував новий обмін полоненими

Про це він сказав на зустрічі із журналістами, повідомляє Українська правда.

"Ми домовилися про продовження обміну. Я вважаю, що результатом стане черговий обмін, який відбудеться найближчим часом", - сказав він, коментуючи підсумки зустрічі політичних радників лідерів країн нормандського формату.

Єрмак запевнив, що на переговорах усі сторони підтвердили важливість проведення чергового саміту лідерів нормандського формату.

"Всі підтвердили важливість саміту в Берліні. Ніхто не заперечує, що цей саміт має пройти якнайшвидше. Тому я вважаю, що в найближчі місяці цей саміт повинен відбутися", - зазначив він.

Керівник Офісу Президента наголосив, що для цього слід виконати всі досягнуті домовленості, особливо з безпеки.

"Не можу сказати, що ми по всіх положеннях маємо узгоджену позицію", - додав він. Зокрема, за його інформацією, досі залишається відкритим питання щодо точок розведення.

Єрмак висловив надію, що вже на найближчому засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі буде досягнута домовленість щодо заходів, які забезпечили б стійке припинення вогню. "Декларативний характер режиму припинення вогню багато разів приймався. Але ми розуміємо, що потрібен дієвий механізм. Дійсно, за допомогою наших партнерів з Німеччини і Франції ми дуже близькі до того, щоб цей механізм був зафіксований", - сказав він.

Також, за його словами, в ТКГ на політичній підгрупі представили закон про особливості місцевого самоврядування, в який заплановано імплементувати "формулу Штайнмаєра".

"Якщо формула участі представників територій (окупованого Донбасу), яку запропонувала Україна, буде працювати, то це буде потужним кроком, щоб законодавчі акти, які передбачені Мінськими домовленостями, почали розроблятися і потім були представлені у Верховній Раді й для обговорення суспільством", - сказав Єрмак.

Він підкреслив, що вибори на окупованих територіях Донбасу можуть пройти виключно після вирішення всіх питань з безпекою і відповідно до українського законодавства.

Як повідомлялося, 3 липня політрадники лідерів країн нормандського формату провели зустріч у Берліні.

Остання зустріч лідерів країн нормандської четвірки відбулася в Парижі в грудні 2019 року. На ній були досягнуті домовленості про розведення військ біля кількох населених пунктів і обмін полоненими.