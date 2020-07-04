“Норманді” політичних радників тривала 11 годин - до чого домовилися у Берліні

Україна, Франція та Німеччина зайняли консолыдовану позицію під час зустрічі в Берліні політичних радників "нормандської четвірки", Росія взяла паузу, аби підготувати свою відповідь.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу Президента України за результатами 11-годинної зустрічі політичних радників лідерів держав–учасниць “Нормандського формату”.

“Україна, Франція та Німеччина продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей “Нормандської четвірки”, досягнутих у Парижі, та наблизити проведення саміту в Берліні”, - зазначили в ОП.

У зустрічі взяв участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у складі української делегації, яку очолював віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Зустріч у форматі переговорів відбулася за декілька днів до чергового засідання ТКГ у форматі відеоконференції.

Учасники зустрічі детально, по пунктах, обговорили процес виконання домовленостей, досягнутих лідерами держав «Нормандської четвірки» за результатами саміту в Парижі в грудні 2019 року, та виокремили низку нагальних завдань, які мають бути реалізовані в межах роботи під час найближчих засідань Тристоронньої контактної групи для прискорення переговорного процесу та створення передумов для проведення наступного саміту в Нормандському форматі в Берліні.

Учасники зустрічі дійшли згоди, що потрібно докласти максимум зусиль для повного виконання рішень Паризького саміту лідерів держав Нормандського формату. Зокрема, сторони зійшлися на думці щодо необхідності реальних заходів для забезпечення повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

“Домовленості Паризького саміту лідерів держав – учасниць Нормандського формату має бути виконано. Україна, а також її партнери за Нормандським форматом, Франція та Німеччина, продемонстрували готовність докласти для цього максимум зусиль”, – підкреслила українська делегація.

“Сьогоднішня зустріч на крок наблизила проведення саміту в Берліні”, – зауважив Андрій Єрмак.

Російська сторона взяла паузу для підготовки відповіді на консолідовану позицію України, Франції та Німеччини.

Найближчим часом сторонами буде узгоджений порядок денний для роботи ТКГ з метою зближення позицій для проведення саміту в Берліні.