Росія хоче, аби Україна погоджувала закони зі своїми маріонетками в ОРДЛО

Росія вважає, що за підсумками зустрічі в Берліні політичних радників "нормандської четвірки" говорити про прорив не доводиться, а для нової зустрічі Зеленського з Путіним Москва вимагає від України розробити "десятки законів, погоджених з Донбасом".

Про це заявив представник РФ на переговорах, заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак, передає ТАСС.

За його словами, відбулася "ґрунтовна розмова", однак говорити про новий саміт лідерів "четвірки" ще зарано, бо треба виконати "великий обсяг роботи" стосовно тих рішень, які ухвалили на саміті в Парижі в грудні 2019-го.

"Це величезний обсяг роботи, насамперед, з боку України. Це десятки різних законів, які треба не тільки розробити (Україні — ред.), але і погодити з Донбасом, а це теж непросто", — сказав представник РФ.

Також Козак сказав, що на переговорах вдалося наблизитися "щодо питання комплексу додаткових заходів з припинення бойових дій на Донбасі", але подробиць не навів.

Раніше пресслужба Офісу президента заявляла, що в рамках зустрічі планувалося обговорення прогресу в роботі Тристоронньої контактної групи, стану виконання домовленостей паризького саміту "нормандської четвірки" та перспективи проведення нової зустрічі лідерів держав.

Українську делегацію очолював віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, до її складу включений і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

З російської сторони участь у переговорах брав заступник глави Адміністрації президента Дмитро Козак — він прилітає в Німеччину як виняток, оскільки перебуває у санкційному списку ЄС.

Німецька сторона представлена радником з зовнішньополітичних питань відомства канцлера Яном Гекером.