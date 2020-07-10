Посли G7 обговорили із заступником Єрмака судову реформу

Посли країн “Великої сімки” зустрілися із заступником керівника Офісу Президента Андрієм Смирновим та закликали до ухвалення подальшого законодавства для зміцнення судової доброчесності

Про це йдеться у заяві послів G7, опублікованій у Twitter.

“Під час зустрічі із заступником голови Офісу Президента Андрієм Смирновим посли країн G7 підкреслили важливість судової реформи для економічного зростання і довіри інвесторів та закликали до ухвалення подальшого законодавства на зміцнення судової доброчесності відповідно до очікувань українського народу”, - йдеться у повідомленні.

Водночас посли наголосили, що якщо це нове законодавство відповідатиме міжнародним зобов’язанням України, то вони підтверджують “готовність висунути міжнародних експертів для участі у прозорому процесі створення незалежної Вищої кваліфікаційної комісії”.

Як повідомляв Укрінформ, Президент 22 червня вніс до Верховної Ради законопроєкт №3711 “Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного суду та органів суддівського врядування”, що передбачає приведення положень законодавства України у відповідність із рішеннями Конституційного суду.