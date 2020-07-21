Україна очікує дату зустрічі в "нормандському форматі" - Зеленський

Україна очікує на визначення дати зустрічі в "нормандському форматі" у Берліні найближчим часом.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час спільної з Президентом Швейцарії Симонеттою Соммаругою зустрічі з представниками ЗМІ в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми найближчим часом очікуємо дату зустрічі в нормандському форматі", - сказав Президент України.

Він додав, що є підтвердження від німецької та французької сторін, і є погодження, що Російська Федерація "теж не проти зустрічатися", бо всі розуміють важливість таких зустрічей.

Як повідомляв Укрінформ, остання зустріч лідерів в нормандському форматі відбулася в Парижі 9 грудня 2019. На початку липня в Берліні відбулися перемовини на рівні політичних радників лідерів держав-учасників нормандського формату. В ОПУ тоді заявили, що Україна, Франція та Німеччина на зустрічі продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей "нормандської четвірки", досягнутих в Парижі, а Росія взяла паузу.