Маас заявив про складні переговори у "нормандському форматі"

Політика щодо України та Росії буде одним з пріоритетів для Німеччини під час головування у Раді ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, представляючи на засіданні комітету із закордонних справ Європарламенту пріоритети Берліна під час головування в Раді ЄС, яке почалося 1 липня і триватиме до кінця року, повідомляє DW.

Маас нагадав, що всередині Євросоюзу зберігається "мінімальний консенсус" у політиці щодо Росії, він полягає у регулярному подовженні санкцій. "Я вважаю, що ми потребуємо більшого. (…) Тому ми хочемо підготуватися до часу, коли з Росією можна буде знову інтенсивніше говорити про стратегічні відносини. Я вважаю, це треба підготувати. Тому це тема, якою ми займатимемося в рамках нашого головування в Раді ЄС", - зазначив Маас, додавши, що для зміни або відновлення стратегічних відносин ЄС з Росією "потрібне рішення в Україні".

Глава німецького МЗС поінформував, що переговори у "нормандському форматі" щодо реалізації мінських угод і домовленостей саміту в Парижі просуваються повільно. "Переговори є нелегкими, прогрес є обмеженим, але рішення на сході України буде передумовою для того, щоб всередині ЄС взагалі можна було говорити про тему Росії", - наголосив Маас.

Зокрема, він нагадав, що повного припинення вогню так і не досягнуто, а домовленості саміту "нормандської четвірки" в Парижі щодо розведення сил не виконані.

Водночас Маас не відповів на запитання зовнішньополітичного речника фракції Європейської народної партії Міхаеля Ґалера, чи вважає він за потрібне запровадити додаткові санкції проти Росії за її дії у Сирії, подібні до тих, які діють за дестабілізацію Москвою України.

Як повідомляв Укрінформ, остання зустріч лідерів в нормандському форматі відбулася в Парижі 9 грудня 2019. На початку липня в Берліні відбулися перемовини на рівні політичних радників лідерів держав-учасників нормандського формату. В ОПУ тоді заявили, що Україна, Франція та Німеччина на зустрічі продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей «нормандської четвірки», досягнутих в Парижі, а Росія взяла паузу.