Меркель сказала, чому намагається продовжувати співпрацю з РФ

Канцлер ФРН Ангела Меркель цілком усвідомлює, що Росія широко використовує тактику гібридних війн у відносинах з іншими країнами.

Про це вона заявила в суботньому інтерв’ю 6 впливовим європейським газетам - Süddeutschen Zeitung, Le Monde, La Stampa, La Vanguardia, The Guardian і Polityka; текст інтерв’ю розміщено на сайті глави уряду.

«Ми визнаємо, що гібридна війна, засоби дестабілізації є моделлю російських дій… Ми визнаємо, що дезінформаційні кампанії, засоби так званої гібридної війни належать до арсеналу Росії», - заявила Меркель на запитання, чи не недооцінює Німеччина небезпеку з боку Росії, яку добре усвідомлюють її сусіди у Східній Європі.

Канцлер зазначила, що вбивство в берлінському районі Тіргартен громадянина Грузії Хангошвілі є, звісно, серйозним актом. Наразі суд має прояснити ситуацію щодо винних.

Водночас Меркель повторила, що «є вагомі причини знову й знову вступати в конструктивний діалог з Росією» з урахуванням «великого стратегічного впливу», який РФ має у Сирії чи Лівії, країнах, що знаходяться в безпосередній близькості від Європи. Тому, підкреслила німецька канцлерка, вона намагається продовжувати співпрацювати з Москвою.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2019 року в Берліні громадянин Росії вбив пострілами в голову громадянина Грузії, колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Днями генпрокурор ФРН заявив, що замовником цього вбивства є російські спецслужби, отже російська держава.