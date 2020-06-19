Меркель: Не знімати санкції з РФ рекомендували Німеччина і Франція

Прогрес в імплементації Мінських угод не є задовільним, аби зняти або послабити санкції ЄС проти Росії, тож ФРН і Франція, які є учасниками нормандського формату, висловилися за їх продовження.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель після відеоконференції Європейської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Німеччина та Франція ще раз переглянули, як виконуються Мінські угоди, та (результати) проведених переговорів. Прогрес не є таким, щоб ми могли рекомендувати не продовжувати санкції проти Росії. Отже, ми на Європейській раді вирішили, що санкції будуть ще раз продовжено ще на 6 місяців", - сказала Меркель.

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Раніше про те, що лідери ЄС ухвалили рішення продовжити секторальні санкції ще на пів року, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.