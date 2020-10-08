Посол України в Японії та міністр культури відкрили у Києві проєкт Міжнародні Мости

У Києві, в галереї «ARTAREA», відбулась унікальна культурно-дипломатична подія – відкриття проєкту Міжнародні Мости: міст «Україна —Японія».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проект Міжнародні Мости готувався майже рік. Першим у ньому є міст «Україна —Японія», метою якого є знайомство з надзвичайним мистецтвом Японії та поглиблення співробітництва між країнами. Тобто наша мета - через культурні мости налагоджувати співпрацю між країнами», - сказав у вступному слові один з організаторів проєкту Міжнародні Мости Богдан Данильченко.

Організаторів проєкту привітав новопризначений Посол України в Японії Сергій Корсунський, який повідомив, що буквально через три дні відлітає в Японію.

«Це дуже цікаво, коли ми відкриваємо абсолютно нові сторінки у двосторонніх відносинах. І я дуже хотів би, щоб ці двосторонні відносини були не тільки через японські товари — ми пам’ятаємо, як з’являлися перші магнітофони, потім ми дізналися, що є «Тойота» і так далі, і так далі. Але дуже важливо, щоб складовою цих відносин була культура. Я маю серйозні плани стосовно цього. Тільки разом з нашими підприємцями та Міністерством культури ми будемо рухати це вперед. Наступного року – Олімпіада (Олімпіада в Токіо стартує 23 липня 2021 року – ред.). І сам Бог велів зробити так, щоб в Японії згадували Україну не тільки як ту країну, яка завоює багато медалей на Олімпіаді, але і як ту країну, яка привезла прекрасну культурну програму», - зазначив Корсунський.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко також вітав нову ініціативу.

«Просування культури, розуміння культури інших країн – це перший крок для налагодження стосунків і для того, щоб в економічній сфері, в політичній сфері люди краще розуміли одне одного. Без культури нормального діалогу не існує. Тому я вважаю, що такий міст – це своєрідний крок назустріч. Щиро вдячний за просування японської культури в Україні. Сподіваюсь, що ми разом з новопризначеним послом зробимо чимало, особливо напередодні Олімпіади, і для того, щоб просувати українську культуру в Японії», - сказав Ткаченко.

Ще одна з організаторів проєкту, власниця бренду Fashion House «VoleeYu», відома українська дизайнерка Юлія Кацьянова, яка презентувала цього вечора японську колекцію одягу та аксесуарів Japan Art, зауважила, що на створення цієї унікальної колекції її надихнули картини, які є частиною проєкту.

«Такий далекий, таємничий, мінливий світ УКІЙО-Е надихнув мене зробити щось нове. Мене надихнули картини, які ви бачите. В колекції 12 образів, в яких збережена автентика картин 18 століття», - зауважила вона.

Водночас співкураторка проекту УКІЙО-Е, що демонструється в «ARTAREA», Ірина Кислян зазначила, що до уваги – більш ніж 200 оригінальних, традиційних японських гравюр УКІЙО-Е – картин мінливого світу, які широко ілюструють повсякденне життя японців ХVII – ХХ століть.

Крім великої експозиції гравюр та картин японського мистецтва, а також показу високої моди з вишитими старовинними японськими картинами, гості презентації мали змогу побачити виступ всесвітньовідомого майстра бойових мистецтв Такаші Курокі, виступ чемпіонів з традиційного карате Марини Юр’євої та Аріанни Мурженко, виступи гейш, мистецтво ікебани тощо.

Як зазначалося, партнери проєкту — Громадська спілка «Асоціація дизайнерів України», Громадська спілка «Спільна Перемога», Міжнародний бренд Fashion House «VoleeYu».