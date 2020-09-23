Японія частково відкриє в'їзд для іноземців, але не для туристів

Японія планує в жовтні частково зняти обмеження на в'їзд для іноземних громадян, проте туристів це не стосується.

Як передає Укрінформ про це повідомляє Kyodo.

Уряд країни планує c 1 жовтня дозволити в'їзд іноземних громадян для довгострокового перебування - на термін від трьох місяців. Близько тисячі іноземних відвідувачів почнуть допускати до Японії щодня, при цьому туристам як і раніше буде закрито доступ в країну.

Зараз у Японії діє заборона на в'їзд для громадян 159 країн і регіонів, іноземцям відмовляють у в'їзді, за винятком резидентів, які приїхали в ці райони протягом 14 днів після прибуття в країну.

Уряд Японії вже послабив обмеження на в'їзд-виїзд бізнесменів в деякі азіатські країни, включаючи В'єтнам і Таїланд, а в серпні почали дозволяти в'їзд у країну іноземним студентам, які отримують державні стипендії.

Як повідомлялося, за даними Worldometer , у світі зафіксовано 31 777 987 випадків COVID-19, зокрема 975 471 летальний, одужали 23 394 845 осіб.

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