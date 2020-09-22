В Японії почали виробляти УФ-лампу, що вбиває коронавірус

Японський виробник освітлювального обладнання Ushio Inc почав виготовляти безпечні для людини ультрафіолетові лампи «Care 222», здатні знищувати коронавірус у приміщеннях.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Kyodo News.

Передбачається, що лампу, яку компанія створила у співпраці з Колумбійським університетом, можна буде використовувати для дезінфекції приміщень і поверхонь. Наприклад у ліфтах, поїздах, автобусах, офісах, магазинах та в інших місцях.

Зазвичай УФ-лампи широко використовуються як ефективний засіб стерилізації, особливо в медичній та харчовій промисловості. Але звичайні УФ-промені не можна використовувати в приміщеннях, де є люди, оскільки вони викликають рак шкіри та проблеми з очима.

Зазначається, що звичайні лампи випромінюють світло довжиною хвилі 254 нанометри, а нова лампа випускає хвилі довжиною 222 нанометри. Такі хвилі безпечні для людини, але вони руйнівно діють на коронавірус.

У компанії заявили, що «Care 222» знищує 99 відсотків вірусів та бактерій у повітрі і на поверхні 3 кв. м на відстані 2,5 метра від лампи за 6–7 хвилин.

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Вага пристрою складає 1,2 кг і має розмір книги середнього розміру. Зараз вартість однієї лампи становить близько 2860 доларів.

На цей час компанія приймає замовлення лише від медичних установ, але планує обслуговувати й інших споживачів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 вересня у світі загалом зафіксовано 31 млн 485 тисяч випадків коронавірусу, включаючи 969,3 тисячі летальних.

Фото: Kyodo