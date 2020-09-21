У Китаї коронавірус знайшли на упаковці заморожених кальмарів з Росії
Як передає Укрінформ, про це Сіньхуа повідомила в неділю місцева влада.
Органи охорони здоров'я Чанчуня відстежили людей, які працювали з упаковками товару, і помістили їх під медичний нагляд. Результат тестів на коронавірус у всіх виявився негативним.
За повідомленням служби з профілактики і контролю епідемії міста Фуюй цієї ж провінції, одна з партій продукції вагою 10 кг вже надійшла до міста.
Місцеві органи охорони здоров'я попросили людей, які могли мати контакти з цією продукцією, повідомити про це адміністрації місцевого мікрорайону або села і здати тест на коронавірус.
Як повідомляв Укрінформ, раніше в китайському місті Янтай знайшли коронавірус на упаковках заморожених морепродуктів.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 31 262 681 випадок зараження коронавірусом, в тому числі 965 395 летальних, одужали 22 846 694 людини.