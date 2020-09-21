У Китаї коронавірус знайшли на упаковці заморожених кальмарів з Росії

У китайському місті Чанчунь, адміністративному центрі провінції Цзілінь, виявилася позитивною проба на коронавірус, взята з зовнішньої упаковки імпортованих з РФ заморожених морепродуктів.

Як передає Укрінформ, про це Сіньхуа повідомила в неділю місцева влада.

Органи охорони здоров'я Чанчуня відстежили людей, які працювали з упаковками товару, і помістили їх під медичний нагляд. Результат тестів на коронавірус у всіх виявився негативним.

За повідомленням служби з профілактики і контролю епідемії міста Фуюй цієї ж провінції, одна з партій продукції вагою 10 кг вже надійшла до міста.

Місцеві органи охорони здоров'я попросили людей, які могли мати контакти з цією продукцією, повідомити про це адміністрації місцевого мікрорайону або села і здати тест на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в китайському місті Янтай знайшли коронавірус на упаковках заморожених морепродуктів.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 31 262 681 випадок зараження коронавірусом, в тому числі 965 395 летальних, одужали 22 846 694 людини.