У Китаї готуються протестувати вакцину-спрей проти коронавірусу

Сянганський університет оголосив про отримання дозволу на проведення клінічних випробувань вакцини від COVID-19 у вигляді спрею для носа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Вакцина розроблена Державною ключовою лабораторією нових інфекційних захворювань при факультеті мікробіології Сянганського університету спільно з Сяменьским університетом і пекінською фармацевтичною компанією Beijing Wantai Biological Pharmacy.

Це перша вакцина проти COVID-19 у вигляді спрею для носа, схвалена Державним управлінням з нагляду за лікарськими засобами КНР для клінічних випробувань на людях.

У заяві Сянганського університету йдеться, що дослідницька програма за даною вакциною отримала схвалення і підтримку в материковій частині Китаю, а також була відібрана в числі п'яти технологій вакцинації для подальшої оцінки Міністерством науки і технологій КНР.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 10 вересня в світі зареєстрували 28 025 181 випадок коронавірусу, зокрема 908 тисяч летальних і 20 103 385 випадків одужання.