Дотації в окупований Крим обурюють росіян - ексміністр курортів АРК

Колишній міністр курортів і туризму Криму, глава Асоціації індустрії гостинності України Олександр Лієв переконаний, що інтересу до інвестування в Крим практично немає, а дотації окупованому півострову викликають обурення серед росіян.

Про це він сказав у програмі "Насправді: Крим" на телеканалі "Дім", передає Укрінформ.

Він вважає, що єдиний напрямок, де інвестиції у Криму зросли, - це скупка квартир топ чиновниками, які переїхали з Москви.

"Все решта, приватний бізнес практично не інвестують у величезну кількість об'єктів - санаторно-курортні, туристичні, готельні, що продаються за досить невеликі гроші. Їх не купують", - зазначив Лієв.

Також Лієв прокоментував так звану приватизацію АТ "ПАТ"Массандра" за 3,5 млрд рублів російським підприємцем, головою ради директорів банку "Росія" Юрієм Ковальчуком.

"По-перше, це не стільки приватизація, скільки спосіб влити в кримський бюджет хоч якісь гроші. І вже це не перший випадок. Таких випадків як мінімум сім, коли окуповані, скажімо, вкрадені українські об'єкти продавалися з молотка, і покупець був заздалегідь визначений російською владою. В основному це були ручні кремлівські олігархи. Або навіть просто державні компанії, які більш-менш успішні, діючи через свої профспілки, так викуповували кримську власність для того, щоб хоч щось влити в кримський бюджет", - пояснив він.

На його думку, такою псевдоприватизацією Кремль намагається прикрити "дірки" в бюджеті Криму.

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"Це спосіб, скажімо так, влити гроші в бюджет, тому що зводити кінці з кінцями в Криму дуже важко. А те, що Росія дотує офіційно в бюджет Криму досить серйозні гроші і в 2014-му, і в 2015-му, і в 2016 роках, - це все почало викликати обурення у самих росіян. Тому що в той час, коли цих грошей потребує низка своїх областей, дотувати і вимивати гроші з цих областей, даючи їх на проїдання окупаційній владі в Криму, це, звичайно, обурює росіян", - підкреслив Лієв.

Він також висловив упевненість, що рішення окупаційної влади стягувати плату за відвідування заповідників не допоможе в розвитку туризму, тому як на сьогодні туристичний потік до Криму практично відсутній і стягувати плату просто нема з кого.

"Уже не вперше окупаційна влада заявляє, що вона братиме гроші за відвідування кримських заповідників. Найчастіше це пов'язано з тим, що тотальне недофінансування природоохоронної сфери призводить до того, що співробітникам заповідників просто нічим платити заробітну плату", - зазначив Лієв.

Крім того, за його словами, кримчани, які завжди працювали в туристичній галузі півострова, з самого початку розуміли, заради чого Російська Федерація окупувала Кримський півострів.

"Розуміли і тоді, що не для розвитку туризму Путін захопив Крим. Йому потрібен був непотоплюваний авіаносець. Його завданням було там (на Кримському півострові - ред.) створити військову базу. Ні про який туризм на військовій базі і мови бути не може", - резюмував він.