Україна сподівається на участь Туреччини в Кримській платформі — Джапарова

Україна розраховує на активну участь Туреччини в міжнародній Кримській платформі.

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у Твіттер, передає Укрінформ.

"Подякувала турецьким друзям в особі міністра закордонних справ М.Чавушоглу за підтримку України, невизнання окупації Росією Криму та засудження порушення прав людини в Криму. Розраховуємо на активну участь Туреччини у Кримській платформі", - зазначила вона.

Також Джапарова поінформувала, що наступного тижня здійснить візит до Туреччини.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію міжнародної Кримської платформи та запропонував міжнародним партнерам долучитися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупації Криму.