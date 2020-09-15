Польща не визнає російські "вибори" в окупованому Криму

Польща не визнає нелегальні "вибори", організовані Росією в українському Криму.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Польщі.

"МЗС Польщі не визнає результатів нелегальних "виборів" до так званих місцевих органів влади, організованих Російською Федерацією на території автономної республіки Крим в Україні 13 вересня 2020 року", - йдеться в заяві.

Як наголошується, вибори губернатора Севастополя і голосування за кандидатів до так званої ради "Кримської республіки", а також за кандидатів законодавчих зборів міста Сімферополь є "безправними".

У польському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що така позиція Варшави зумовлена зобов’язаннями Польщі як члена ООН, яка назвала очевидним порушенням міжнародного права безправну анексію Криму у березні 2014 року.

"Польща незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України",- йдеться в заяві.

Як наголошується, російська окупаційна адміністрація регулярно порушує права людини у Криму. Зазначається, що велику кількість таких прикладів представлено в рапорті генсека ООН “Ситуація у сфері прав людини в автономній республіці Крим і Севастополі в Україні” від 19 червня 2020 року.

Підкреслюється, що на окупованих територіях обмежується свобода зібрань і віросповідання, регулярно здійснюються нелегальні затримання, а затримані піддаються тортурам. "Це особливо стосується кримських татар", - констатує МЗС РП.

"Ми закликаємо до міжнародної солідарності у спротиві проти дій, які здійснює Російська Федерація на анексованому півострові", - йдеться в заяві.

Як повідомляв раніше Укрінформ, Європейський Союз заявив про невизнання результатів місцевих і регіональних виборів, які були проведені Російською Федерацією на території окупованого Криму і в Севастополі.

13 вересня в Росії закінчилися регіональні вибори, які вперше в історії відбувалися протягом трьох днів під приводом протидії поширенню коронавірусу.

МЗС України висловив рішучий протест РФ і засудив протиправну організацію і проведення Російською Федерацією 13 вересня 2020 року так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Фото: gov.pl