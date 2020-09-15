США не визнають "вибори" в окупованому Криму – посольство

Сполучені Штати Америки засуджують і не визнають проведені 13 вересня так звані російські вибори в тимчасово окупованому Криму.

Як передає Укрінформ, про це заявляє у Фейсбуці посольство США в Україні.

«Ми засуджуємо і не визнаємо так звані вибори, проведені в Криму 13 вересня. Знову Росія порушила суверенітет України на території, яку Росія силоміць захопила та спробувала анексувати», - йдеться у заяві.

Американські дипломати підкреслили, що санкції проти Росії продовжуватимуться, допоки вона не поверне Україні контроль над Кримом і не вийде з Донбасу.

Як повідомляв Укрінформ, Україна 14 вересня звернулася до генсека ООН та членів Радбезу, офіційно поінформувавши їх про незаконну організацію й проведення Росією так званих "виборів" до нелегітимних органів, утворених окупаційною адміністрацією РФ в українському Криму.

Як відомо, минулими вихідними російська влада впродовж трьох днів провела так звані "регіональні вибори", у тому числі до незаконних органів, утворених російською окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованих територіях Криму.