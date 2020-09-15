Вода для Криму: МЗС назвало звинувачення окупантів на адресу України юридично нікчемними

Водопостачання до Криму з континентальної України буде повністю відновлене тільки після повної деокупації півострова.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, така позиція ґрунтується на нормах міжнародного права.

«Будь-які заяви про нібито порушення норм міжнародного права Україною у зв’язку з припиненням водопостачання є нікчемними з точки зору міжнародного права і, очевидно, покликані на те, щоб «призначити винного» за витрати, які несе РФ уже сьомий рік внаслідок незаконної окупації Криму та розгортання масштабної мілітаризації півострова, за яку сплачують російські платники податків», - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Українські дипломати констатували той факт, що під приводом «гуманітарної потреби» російській окупаційній владі в Криму не вистачає води на прискорений розвиток військових об’єктів та підприємств військово-промислового комплексу.

«Очевидним є і той факт, що потреба у водних ресурсах зростає на тлі колонізації півострова - стрімкого зростання населення в рамках цілеспрямованої політики заміни демографічного складу Криму. Такі дії держави-окупанта є воєнним злочином. Їх мета - заселення українських територій громадянами РФ, які є лояльними до експансивної політики своєї держави та, таким чином, здійснення закріплення незаконної окупації», - акцентували в МЗС.

Щодо забезпечення водою населення тимчасово окупованого Криму, то, як і у випадку з забезпеченням тимчасово окупованої території іншими ресурсами, продуктами харчування та медичними матеріалами, відповідно до Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, це повністю відноситься до зобов’язань держави-окупанта - Російської Федерації, підкреслили українські дипломати.