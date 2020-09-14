Місцеві вибори в РФ: Кремль каже про перемогу, спостерігачі – про тисячі порушень

У Росії закінчилися регіональні вибори: пропутінська "Єдина Росія" каже про перемогу на всіх рівнях, а громадські спостерігачі – про тисячі порушень під час голосування.

Про це передає Укрінформ із посиланням на російські ЗМІ.

Голосування на регіональних виборах закінчилося о 20 годині за місцевим часом у 83 регіонах Росії. Відомо, що у 18 регіонах обирали губернаторів, в 11 – депутатів місцевих рад, у 22 адмінцентрах – депутатів у міські думи, у 4 округах довибирали членів Державної думи, голосували й за представників до інших органів влади.

Відтак, влада заявляє, що не помітила серйозних порушень під час голосування. Тим часом "Голос" (громадський рух захисту прав виборців) зафіксував тисячі порушень у різних регіонах – і підкуп виборців, і примус до голосування, і перешкоджання роботи ЗМІ тощо. При цьому партія КПРФ (російські комуністи) заявила, що не визнає підсумки голосування у низці регіонів. Мовляв, їхніх "сильних" кандидатів не допустили до виборів.

Інтерфакс тим часом повідомив, що майже всюди на губернаторських виборах у РФ перемагають представники пропутінської "Єдиної Росії".

Нагадаємо: регіональні вибори в Росії вперше відбувалися протягом трьох днів. Це було зроблено з метою зменшити ризик інфікування коронавірусом, адже в РФ виявили за час пандемії вже понад мільйон хворих.