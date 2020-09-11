Російські "вибори губернатора" у Севастополі незаконні – МЗС

"Вибори губернатора", що стартували 11 вересня в анексованому Севастополі, є незаконними, а їхні організатори нестимуть юридичну відповідальність.

Про це написала у Твіттері заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає Укрінформ.

"Так звані вибори, які російські окупанти почали в українському Криму 11 вересня, недійсні і не будуть визнані ні Україною, ні нашими партнерами", - написала вона.

Читайте також: Євросоюз продовжив на пів року санкції проти Росії

За словами Джапарової, всі причетні до проведення "виборів" нестимуть юридичну відповідальність відповідно до законодавства України.

У п'ятницю, 11 вересня, в Севастополі почалися "вибори" підконтрольного РФ "губернатора".