Євросоюз продовжив на пів року санкції проти Росії

Європейський Союз оприлюднив у четвер рішення продовжити на наступні шість місяців санкції за підрив або погрози проти територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на оголошення на сайті Європейської Ради.

«Сьогодні Рада ЄС вирішила продовжити санкції проти персон та установ, які продовжують підривати або загрожувати територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, на наступні 6 місяців - до 15 березня 2021 року. Існуючі обмежувальні заходи запроваджують обмеження на подорожі та заморожування активів та будуть застосовуватися проти 175 осіб та 44 установ. Це рішення було прийнято Радою ЄС за письмовою процедурою. Правовий акт буде оприлюднений в офіційному журналі ЄС 11 вересня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, ЄС вперше запровадив обмежувальні заходи за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, 17 березня 2014 року. Інші обмежувальні заходи, які Євросоюз застосовує у відповідь на кризу в Україні, включають секторальні санкції проти російської економіки, які наразі є чинними до 31 січня 2021 року, а аткож обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя, які обмежено застосовуються на території Криму і Севастополя та продовжені до 23 червня 2021 року.

Перелік осіб та установ, на які поширюються згадані обмежувальні заходи, постійно переглядається, та уточняється Радою ЄС, яка періодично приймає рішення про продовження санкцій.