Сенатори США хочуть розширити санкції проти РФ за "списком Магнітського"

Американські сенатори-демократи Боб Менендес і Бен Кардін попросили Мінфін США розширити санкції по "акту Магнітського".

Про це йдеться в їхньому листі, опублікованому в комітеті з закордонних справ у Сенаті, передає Укрінформ.

Сенатори стверджують, що дана програма є "одним з найефективніших механізмів для того, щоб притягнути до відповідальності порушників прав людини в Росії". У своєму зверненні вони вказали, що вже назріли нові позначення, які вимагає програма санкцій за "актом Магнітського" щодо Росії.

"З моменту прийняття у 2012 році "акту Магнітського" ми очікували, що Офіс з контролю за іноземними активами буде оголошувати про нові санкції до кінця кожного року, однак сьогодні 9 вересня, і у нас все ще немає нових включень в перелік санкцій від адміністрації по Магнітському за 2019 рік", - йдеться в листі.

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